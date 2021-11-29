Мессі чи Левандовські? Онлайн трансляція вручення "Золотого м'яча"

Сьогодні у Парижі відбудеться урочиста церемонія вручення нагороди "Золотий м'яч" найкращому футболісту світу. Приз вручатиметься вперше за два роки

Мессі і Левандовські - головні фаворити "Золотого м'яча" / Фото: Twitter, REUTERS

Церемонія нагородження нагороди "Золотий м'яч" розпочнеться о 20:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію вручення.

Що таке "Золотий м'яч"

Нагорода найкращому футболісту за підсумками року вручається виданням France Football щороку з 1965 року. Переможець визначається за підсумками голосування серед журналістів.

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Спочатку голосування за "Золотий м'яч" відбувалося лише серед європейських гравців, тому такі легенди футболу як Пеле та Дієго Марадона жодного разу не ставали переможцями. До речі, у 2016 році France Football порахував, що нагорода Ігоря Беланова мала дістатись саме Марадоні.

Але 1995 року правила нагороди змінилися. Нагороду міг здобути футболіст будь-якої національності, якщо він виступає за європейський клуб. 2007 року кордони розшили на весь світ.

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У 2010 році France Football об'єднався з ФІФА і стали вручати нагороду "Золотий м'яч ФІФА", але у 2016 році сторони припинили співпрацю та зараз продовжують нагороджувати окремо.

Хто був переможцем минулого року

У 2020 році, вперше за історію вручення нагороди, "Золотий м'яч" не отримав свого господаря. Вручення призу було скасовано через пандемію коронавірусу. У той же час ФІФА нагороду "Гравець року" не стала скасовувати – найкращим футболістом було визнано Роберта Левандовського.

Хто найчастіше перемагав

Рекордсменом за кількістю завойованих "Золотих м'ячів" з урахуванням співробітництва з ФІФА є аргентинський нападник Ліонель Мессі. Знаменитий форвард має у своїй колекції шість нагород. На рахунку Кріштіану Роналду п'ять.

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Нагорода тричі вручалася українцям. Крім Беланова найкращим футболістом світу визнавали Олег Блохін (1975) та Андрій Шевченко (2004).

Хто фаворит цього року

На нагороду "Золотий м'яч" у 2021 році претендують 30 гравців. Головними фаворитами є нападник Баварії Роберт Левандовскі та форвард Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі.

В колекції Левандовського ще немає "Золотого м'яча" / Фото: Eurosport

Котирування букмекерів:

Ліонель Мессі – 1.40

Роберт Левандовські – 2.75

Карім Бензема – 30.00

Жоржиньо – 35.00

Мохамед Салах – 50.00

Де дивитись трансляцію нагороди "Золотий м'яч"

Пряма трансляція вручення нагороди "Золотий м'яч" пройде на каналі Футбол-1, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 20:30.