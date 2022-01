Справедливость восторжествовала! Левандовски признан лучшим футболистом мира

17 января в Цюрихе прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. Он опередил в голосовании Мохамеда Салаха и Лионеля Месси. Это вторая награда Левандовски в карьере.

#TheBest FIFA Mens Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!



Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI