Фінал Ліги чемпіонів перенесуть в лігво "Драконів"

Португалія другий рік поспіль прийматиме фінал Ліги чемпіонів. У минулому сезоні матч брав Лісабон, а в цьому головний поєдинок турніру хочуть довірити Порту

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і Челсі все-таки буде перенесений з Туреччини до Португалії, однак не в Лісабон, як про це повідомляло раніше, а в Порту.

Реклама

За відомостями журналіста Анжело Манджанте, поєдинок пройде на стадіоні "Драгау". Про це буде оголошено в найближчі 24 години, написав він у Twitter.

Причиною перенесення матчу став той факт, що минулого тижня уряд Великої Британії включив Туреччину в червоний список для подорожей і не рекомендував уболівальникам їхати в Стамбул. Громадяни Великої Британії, що повертаються з країн, включених в червоний список, повинні перебувати на карантині протягом 10 днів. Також карантин вплине на гравців, що беруть участь в Євро-2020, яке розпочнеться 11 червня.

У той же час, самі клуби були готові провести матч в Лондоні, але проти цього виступив прем'єр-міністр Борис Джонсон.