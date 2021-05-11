Визначилися суперники Динамо в Лізі чемпіонів: хто вже отримав путівку в груповий етап

Місця в основному раунді найпрестижнішого єврокубка вже забронювали 13 клубів, в тому числі підопічні Мірчі Луческу, але відбір ще триває

/ Фото: UEFA.com

У наступному сезоні Ліга чемпіонів пройде за старим форматом: в груповій стадії зіграють 32 команди, половина з яких отримає пропуску в плей-оф. Нині ж ведеться боротьба за місця в елітний турнір і досить великі призові гроші.

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Тим часом, фінал Ліги чемпіонів офіційно переносять зі Стамбула.

Як відомо, чемпіон України в сезоні 2021/2022 відразу потрапляє в основний раунд. Поки що відомі лише 11 компаньйонів Динамо, які також гарантували собі участь в турнірі. Наводимо їх список, який поступово буде доповнюватися.

Іспанія: Атлетіко (Мадрид), Реал (Мадрид), Барселона, Севілья.

Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед.

Німеччина: Баварія (Мюнхен), Лейпциг.

Інші країни: Інтер (Італія), Динамо (Київ, Україна), Аякс (Нідерланди), Спортинг (Португалія), Зеніт (Росія).

Як бачимо, найбільше представництво вже виставила Іспанія. Представництво кожної країни, нагадаємо, визначається по таблиці коефіцієнтів – тобто, залежить від успішності клубів в єврокубках.

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