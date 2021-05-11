Русский
$ 27,76
33,49

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Визначилися суперники Динамо в Лізі чемпіонів: хто вже отримав путівку в груповий етап

11 травня, 11:38

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Місця в основному раунді найпрестижнішого єврокубка вже забронювали 13 клубів, в тому числі підопічні Мірчі Луческу, але відбір ще триває

/ Фото: UEFA.com

У наступному сезоні Ліга чемпіонів пройде за старим форматом: в груповій стадії зіграють 32 команди, половина з яких отримає пропуску в плей-оф. Нині ж ведеться боротьба за місця в елітний турнір і досить великі призові гроші.

Реклама

Тим часом, фінал Ліги чемпіонів офіційно переносять зі Стамбула.

Як відомо, чемпіон України в сезоні 2021/2022 відразу потрапляє в основний раунд. Поки що відомі лише 11 компаньйонів Динамо, які також гарантували собі участь в турнірі. Наводимо їх список, який поступово буде доповнюватися.

Іспанія: Атлетіко (Мадрид), Реал (Мадрид), Барселона, Севілья.
Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед.
Німеччина: Баварія (Мюнхен), Лейпциг.
Інші країни: Інтер (Італія), Динамо (Київ, Україна), Аякс (Нідерланди), Спортинг (Португалія), Зеніт (Росія).

Як бачимо, найбільше представництво вже виставила Іспанія. Представництво кожної країни, нагадаємо, визначається по таблиці коефіцієнтів – тобто, залежить від успішності клубів в єврокубках.

В тренді
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіянином
Маліновський з Коваленком і Міранчуком
Реклама

Читайте також: Український тренер-рекордсмен визнаний найкращим за кордоном.

Дивіться, як Динамо розгромило Колос в останньому турі чемпіонату України:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Росії хочуть, щоб Зінченко в разі перемоги привіз до них трофей Ліги чемпіонів
У Росії хочуть, щоб Зінченко в разі перемоги привіз до них трофей Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
У Зінченка був віщий сон перед пенальті:
У Зінченка був віщий сон перед пенальті: "Мене змія вкусила в те місце, куди влучив м'яч"Ліга чемпіонів 2020/21
Такого ще не було! Сльози Зінченка після виходу до фіналу Ліги чемпіонів (фото)
Такого ще не було! Сльози Зінченка після виходу до фіналу Ліги чемпіонів (фото)Ліга чемпіонів 2020/21
Оприлюднена нова зарплата Неймара в ПСЖ
Оприлюднена нова зарплата Неймара в ПСЖФутбол
Олександр Зінченко став в один ряд із Шевченком і Тимощуком
Олександр Зінченко став в один ряд із Шевченком і ТимощукомЛіга чемпіонів 2020/21
МанСіті – ПСЖ: відео огляд півфіналу Ліги чемпіонів
МанСіті – ПСЖ: відео огляд півфіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти