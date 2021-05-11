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Новини Ліги чемпіонів 2020/21

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Фінал Ліги чемпіонів офіційно переносять. Але Велика Британія дивує УЄФА

11 травня, 10:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Вирішальний матч точно пройде не в Стамбулі, але британський уряд не хоче на себе брати відповідальність за його проведення в Лондоні

/ Фото: AFP

Цікава історія складається з проведенням фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Другий рік поспіль найцікавіший матч сезону забирають у Стамбула. Як відомо, за трофей поборються Челсі і Манчестер Сіті, і англійці хотіли б зіграти в Лондоні.

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Минулої ночі італійський журналіст-інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну битву з турецької столиці. Як альтернатива називаються Лісабон і Лондон.

Минулого тижня уряд Великої Британії включив Туреччину до "червоного списку" для подорожей і не рекомендував уболівальникам їхати до Стамбула. Громадяни Великої Британії, що повертаються з країн, включених до "червоного списку", повинні перебувати на карантині протягом 10 днів. Також карантин вплине на гравців, які беруть участь в Євро-2020, що розпочнеться 11 червня.

Вчора до пізнього вечора проходили переговори між футбольними функціонерами та британськими чиновниками. Сьогодні з'явилася парадоксальна інформація, що клуби – Манчестер Сіті і Челсі, а також УЄФА погодилися на гру на стадіоні "Вемблі". А ось проти виступає... уряд Великої Британії, в тому числі – прем'єр-міністр Борис Джонсон.

При цьому в Англії повертають тисячі фанатів на стадіони. Якщо ж влада не піде на поступки, то фінал, найімовірніше, проведуть в столиці Португалії. Цілком ймовірно, що остаточне рішення ухвалять вже сьогодні.

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Згадаймо, як Челсі обіграв Реал у півфіналі:

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