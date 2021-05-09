Перед фіналом Ліги чемпіонів Гвардіола захоплюється Зінченком

Головний тренер Манчестер Сіті розповів про сильні сторони українського гравця – він ніколи не скаржиться, не робить помилок і все засвоює

Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Фото: Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думкою про футболіста команди Олександра Зінченка. Ми повідомляли, про що Зінченко боїться запитати у Шевченка, щоб не залишитися без Євро-2020.

Реклама

"Зінченко через багато пройшов, щоб опинитися в Манчестер Сіті. Він міг піти, але сказав: "Ні, я хочу залишитися". Це багато значить. Він грає не на своїй позиції і ніколи не скаржиться. Він не робить помилок. Коли ти щось говориш, він відразу це засвоює. Він завжди зосереджений, завжди. Як лівий захисник він протистоїть Салаху, Решфорду, Ді Марії – найскладнішим суперниками. І при цьому він не помиляється", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що перед матчем у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Зінченко приснився віщий сон, пов'язаний з пенальті, яке було призначено на початку поєдинку в ворота його команди, але після перегляду VAR скасовано.