Перед финалом Лиги чемпионов Гвардиола восхищается Зинченко

Главный тренер Манчестер Сити рассказал о сильных сторонах украинского игрока – он никогда не жалуется, не совершает ошибок и все усваивает

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о футболисте команды Александре Зинченко. Мы сообщали, о чем Зинченко боится спросить у Шевченко, чтобы не остаться без Евро-2020.

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"Зинченко через многое прошел, чтобы оказаться в Манчестер Сити. Он мог уйти, но сказал: "Нет, я хочу остаться". Это многое значит. Он играет не на своей позиции и никогда не жалуется. Он не совершает ошибок. Когда ты что-то говоришь, он сразу это усваивает. Он всегда сосредоточен, всегда. Как левый защитник он противостоит Салаху, Рэшфорду, Ди Марии – самым сложным соперниками. И при этом он не ошибается", – сказал Гвардиола.

Напомним, что перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов Зинченко приснился вещий сон, связанный с пенальти, которое было назначено в начале поединка в ворота его команды, но после просмотра VAR отменено.