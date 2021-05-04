Фінал для Зінченка поки не гарантований: прогноз на матч МанСіті – ПСЖ в Лізі чемпіонів

Кирило Круторогов вважає, що ПСЖ як мінімум не програє в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і навіть має шанси поборотися за путівку в фінал, незважаючи на поразку вдома

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У вівторок, 4 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті прийме Парі Сен-Жермен. Трансляція Манчестер Сіті – ПСЖ є на нашому сайті.

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"Городяни" за півкроку від свого першого фіналу головного євротурніру в історії. У Парижі вони програвали з 15-ї хвилини, пропустивши від Маркіньоса, але перемогли завдяки голам Де Брюйне і Мареза в другому таймі (2:1). Після команда Гвардіоли спокійно обіграла Кристал Пелас в чемпіонаті (2:0), а іспанський тренер задіяв активну ротацію. У матчі-відповіді їм не допоможе тільки хворий Ерік Гарсія, але це не втрата.

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Парижани невдало виступають удома в Лізі чемпіонів, не вигравши три останні матчі. Але на виїзді вони перемагали саме в трьох крайніх поєдинках цього турніру, причому, забиваючи по 3-4 голи і неабияким суперникам – МЮ, Барселоні і Баварії. З іншого боку, вони ніколи не обігравали МанСіті – дві нічиї і дві поразки. Цього разу за них не зіграють дискваліфікований Гейе і травмований Бернат. А участь Мбаппе і Дагба під питанням.

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Пара команд виглядає яскраво і феєрично, проте не факт, що ми станемо свідками надрезультативним футболу, адже ціна помилки вкрай велика. Проте, думаю, ПСЖ не програє.