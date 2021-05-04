Русский
$ 27,75
33,64

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Фінал для Зінченка поки не гарантований: прогноз на матч МанСіті – ПСЖ в Лізі чемпіонів

4 травня, 14:27

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Кирило Круторогов вважає, що ПСЖ як мінімум не програє в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і навіть має шанси поборотися за путівку в фінал, незважаючи на поразку вдома

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У вівторок, 4 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті прийме Парі Сен-Жермен. Трансляція Манчестер Сіті – ПСЖ є на нашому сайті.

Реклама

"Городяни" за півкроку від свого першого фіналу головного євротурніру в історії. У Парижі вони програвали з 15-ї хвилини, пропустивши від Маркіньоса, але перемогли завдяки голам Де Брюйне і Мареза в другому таймі (2:1). Після команда Гвардіоли спокійно обіграла Кристал Пелас в чемпіонаті (2:0), а іспанський тренер задіяв активну ротацію. У матчі-відповіді їм не допоможе тільки хворий Ерік Гарсія, але це не втрата.

В тренді
Білоруський спортсмен оголосив голодування на підтримку політв'язнів. Уже втратив 9 кг

Парижани невдало виступають удома в Лізі чемпіонів, не вигравши три останні матчі. Але на виїзді вони перемагали саме в трьох крайніх поєдинках цього турніру, причому, забиваючи по 3-4 голи і неабияким суперникам – МЮ, Барселоні і Баварії. З іншого боку, вони ніколи не обігравали МанСіті – дві нічиї і дві поразки. Цього разу за них не зіграють дискваліфікований Гейе і травмований Бернат. А участь Мбаппе і Дагба під питанням.

Реклама

Пара команд виглядає яскраво і феєрично, проте не факт, що ми станемо свідками надрезультативним футболу, адже ціна помилки вкрай велика. Проте, думаю, ПСЖ не програє.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ще мільярд для Динамо: скільки Луческу заробив для киян
Ще мільярд для Динамо: скільки Луческу заробив для киянФутбол
Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекорд
Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекордЛіга чемпіонів 2020/21
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСіті
Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСітіЛіга чемпіонів 2020/21
Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандал
Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандалЛіга чемпіонів 2020/21
Крутіше нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонів
Крутіше нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти