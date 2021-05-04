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Финал для Зинченко пока не гарантирован: прогноз на матч МанСити – ПСЖ в Лиге чемпионов

4 мая, 14:27

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов считает, что ПСЖ как минимум не проиграет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и даже имеет шансы побороться за путевку в финал, несмотря на поражение дома

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Во вторник, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Манчестер Сити примет Пари Сен-Жермен. Трансляция Манчестер Сити – ПСЖ есть на нашем сайте.

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"Горожане" в полушаге от своего первого финала главного евротурнира в истории. В Париже они проигрывали с 15-й минуты, пропустив от Маркиньоса, но победили благодаря голам Де Брюйне и Мареза во втором тайме (2:1). После команда Гвардиолы спокойно обыграла Кристал Пэлас в чемпионате (2:0), а испанский тренер задействовал активную ротацию. В ответной встрече им не поможет только заболевший Эрик Гарсия, но это не потеря.

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Парижане неудачно выступают дома в Лиге чемпионов, не выиграв три последних матча. Но на выезде они побеждали как раз в трех крайних поединках этого турнира, причем, забивая по 3-4 гола и весьма сильным соперникам – МЮ, Барселоне и Баварии. С другой стороны, они никогда не обыгрывали МанСити – две ничьи и два поражения. В этот раз за них не сыграют дисквалифицированный Гэйе и травмированный Бернат. А участие Мбаппе и Дагба под вопросом.

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Пара команд выглядит ярко и феерично, однако не факт, что мы станем свидетелями сверхрезультативного футбола, ведь цена ошибки крайне велика. Тем не менее, думаю, ПСЖ не проиграет.

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