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Манчестер Сіті – ПСЖ: онлайн матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

Вівторок, 4 травня
Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Манчестер Сіті

22:00

Парі Сен-Жермен

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

Сьогодні відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті на домашньому стадіоні "Етіхад" в Манчестері прийме Парі Сен-Жермен. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН МАТЧУ МАНЧЕСТЕР СІТІ – ПСЖ

Перша зустріч тиждень тому завершилася вольовою перемогою МанСіті . Парижани відкрили рахунок після голу Маркіньоса але після перерви голи Кевіна Де Брюйне і Ріяда Мареза переломили хід поєдинку. До того ж, ПСЖ закінчував матч у меншості після видалення Ідрісса Гуйє.

До речі, МанСіті ще жодного разу не програвав ПСЖ в офіційних матчах. З урахуванням попередньої зустрічі "городяни" здобули три перемоги і ще один матч переможця не виявив.

На вихідних команди синхронно здобули перемоги – МанСіті на виїзді здолав Кристал Пелас (2: 0), а ПСЖ вдома здолав Ланс (2: 1).

Сьогодні Сіті не допоможе Ерік Гарсія, а у ПСЖ не зіграє дискваліфікований Гуйє, а також травмовані Бернат та Летіли, а участь в матчі Мбаппе під питанням.

Букмекери про матч МанСіті – ПСЖ:

Букмекери вважають МанСіті фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли – 1.66, на нічию – 4.40, на перемогу ПСЖ – 4.90. також аналітики не сумніваються у виході англійців у фінал турніру. Коефіцієнти на це такі: 1.10 на Сіті і 8.10 – на ПСЖ.

Де дивитися матч МанСіті – ПСЖ:

Матч МанСіті – ПСЖ розпочнеться о 22:00 і в прямому ефірі його покажуть на каналі Футбол 1, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .

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