23 листопада 19:44
Динамо 1
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Автори першого гола киян у ЛЧ найкращі: оцінки матчу Динамо – Бавария

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 08:50
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Київське Динамо програло мюнхенській Баварії у домашньому матчі Ліги чемпіонів з рахунком 1:2. Портал WhoScored оцінив дії футболістів обох команд
Денис Гармаш автор першого голу киян у Лізі чемпіонів
Денис Гармаш автор першого голу киян у Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

На засніженому полі НСК "Олімпійський" команда Луческу дала бій баварцям, але знову поступилася 1:2 і втратила шанси продовжити свої виступи у єврокубках.

Ми вели трансляцію онлайн Динамо – Баварія на нашому сайті.

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Авторитетний портал WhoScored виставив оцінки футболістам обох команд

Найвищі оцінки у складі "біло-синіх" здобули автори першого гола у нинішньому розіграші ЛЧ – вінгер Віктор Циганков (7.4), що зробив асист, і Денис Гармаш (7.3), який зумів пробити Ноєра.

Денис Гармаш забив перший гол Динамо в Лізі чемпіонів
Денис Гармаш забив перший гол Динамо в Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

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Найгіршими гравцями стали Віталій Буяльський та Олександр Караваєв, які отримали від WhoScored за 6.1.

У складі мюнхенської Баварії найвищу оцінку отримав лівий захисник Альфонсо Девіс (7.8), а ось автор гола-красеня Роберт Левандовський заслужив на оцінку 7.6.

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Після п'яти зіграних поєдинків Динамо замикає квартет групи Е та залишає єврокубки. Наступний поєдинок киян проти Бенфіки не матиме турнірного значення, але "біло-синім" необхідно боротися за рейтингові очки для України.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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