Автори першого гола киян у ЛЧ найкращі: оцінки матчу Динамо – Бавария

Київське Динамо програло мюнхенській Баварії у домашньому матчі Ліги чемпіонів з рахунком 1:2. Портал WhoScored оцінив дії футболістів обох команд

Денис Гармаш автор першого голу киян у Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

На засніженому полі НСК "Олімпійський" команда Луческу дала бій баварцям, але знову поступилася 1:2 і втратила шанси продовжити свої виступи у єврокубках.

Ми вели трансляцію онлайн Динамо – Баварія на нашому сайті.

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Авторитетний портал WhoScored виставив оцінки футболістам обох команд

Найвищі оцінки у складі "біло-синіх" здобули автори першого гола у нинішньому розіграші ЛЧ – вінгер Віктор Циганков (7.4), що зробив асист, і Денис Гармаш (7.3), який зумів пробити Ноєра.

Денис Гармаш забив перший гол Динамо в Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

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Найгіршими гравцями стали Віталій Буяльський та Олександр Караваєв, які отримали від WhoScored за 6.1.

У складі мюнхенської Баварії найвищу оцінку отримав лівий захисник Альфонсо Девіс (7.8), а ось автор гола-красеня Роберт Левандовський заслужив на оцінку 7.6.

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Після п'яти зіграних поєдинків Динамо замикає квартет групи Е та залишає єврокубки. Наступний поєдинок киян проти Бенфіки не матиме турнірного значення, але "біло-синім" необхідно боротися за рейтингові очки для України.