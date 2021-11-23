Динамо – Баварія: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок пройшов у НСК "Олімпійський". Ми проводили онлайн Динамо – Баварія із докладним описом усіх подій матчу.
Баварія відкрила рахунок уже на 13-й хвилині після гарного удару Роберта Левандовського через себе в падінні.
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Кияни могли зрівняти рахунок після того, як гравець Баварії ледь не зрізав м'яч у власні ворота, але тоді німців урятувала штанга.
Потім головний арбітр зустрічі Халіл Мелер із Туреччини не наважився призначити пенальті після фолу проти Буяльського.
А практично відразу після цього Баварія забила другий гол – Кінгслі Коман пробив точно у дальню дев'ятку воріт Бущана.
Нагадаємо, що незадовго до початку поєдинку у Києві розпочався снігопад, що засипав поле "Олімпійського". Ще на розминці було видно, що німцям не дуже комфортно грати за таких умов.