23 листопада 67’
Динамо 0
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
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Ворскла --
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Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Динамо – Баварія: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 20:57
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Динамо зустрічалося з Баварією у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Представляємо вашій увазі відео голів матчу та найяскравіші моменти
Динамо і Баварія зустрічалися в 5-му турі
Динамо і Баварія зустрічалися в 5-му турі / Фото: REUTERS

Поєдинок пройшов у НСК "Олімпійський". Ми проводили онлайн Динамо – Баварія із докладним описом усіх подій матчу.

Баварія відкрила рахунок уже на 13-й хвилині після гарного удару Роберта Левандовського через себе в падінні.

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Кияни могли зрівняти рахунок після того, як гравець Баварії ледь не зрізав м'яч у власні ворота, але тоді німців урятувала штанга.

Потім головний арбітр зустрічі Халіл Мелер із Туреччини не наважився призначити пенальті після фолу проти Буяльського.

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А практично відразу після цього Баварія забила другий гол – Кінгслі Коман пробив точно у дальню дев'ятку воріт Бущана.

Нагадаємо, що незадовго до початку поєдинку у Києві розпочався снігопад, що засипав поле "Олімпійського". Ще на розминці було видно, що німцям не дуже комфортно грати за таких умов.

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Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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