Динамо – Баварія: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Динамо зустрічалося з Баварією у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Представляємо вашій увазі відео голів матчу та найяскравіші моменти

Динамо і Баварія зустрічалися в 5-му турі / Фото: REUTERS

Поєдинок пройшов у НСК "Олімпійський". Ми проводили онлайн Динамо – Баварія із докладним описом усіх подій матчу.

Баварія відкрила рахунок уже на 13-й хвилині після гарного удару Роберта Левандовського через себе в падінні.

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Кияни могли зрівняти рахунок після того, як гравець Баварії ледь не зрізав м'яч у власні ворота, але тоді німців урятувала штанга.

Потім головний арбітр зустрічі Халіл Мелер із Туреччини не наважився призначити пенальті після фолу проти Буяльського.

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А практично відразу після цього Баварія забила другий гол – Кінгслі Коман пробив точно у дальню дев'ятку воріт Бущана.

Нагадаємо, що незадовго до початку поєдинку у Києві розпочався снігопад, що засипав поле "Олімпійського". Ще на розминці було видно, що німцям не дуже комфортно грати за таких умов.