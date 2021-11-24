Динамо без євровесни: Луческу назвав винних

Кияни за тур до фінішу групового раунду ЛЧ втратили шанси на євровесну через свою поразку від Баварії та нічию Бенфіки з Барселоною. Це на совісті суддів, вважає Луческу

Луческу переконаний, що на Буяльскому був пенальті / Фото: Reuters

На думку Мірчі Луческу, Динамо б не програло Баварії 1:2 і зберегло шанси потрапити до 1/16 Ліги Європи, якби у першому таймі матчу з мюнхенцями за рахунку 0:1 турецький суддя Халіл Мелер призначив пенальті за фол на Віталії Буяльському.

Але рефері цього зробив.

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"На Буяльському був пенальті: якби його призначили і ми відкрили б рахунок, то картина на полі стала б точно іншою", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

"Повторюся, що гранди завжди користуються особливим ставленням з боку суддів, рефері їх захищають. Сьогодні ми вкотре в цьому переконалися. Ми не заслуговували на поразку", – додав головний тренер киян.

В останньому турі ЛЧ у групі Е, 8 грудня, зіграють Баварія – Барселона та Бенфіка – Динамо. Якщо Бенфіка переможе у Лісабоні, а Барселона не виграє у Мюнхені, то каталонці опиняться за бортом плей-оф Ліги чемпіонів.

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Динамо, незалежно від результатів цих матчів, залишиться на останній сходинці у групі.

Минулого сезону, нагадаємо, Динамо посіло третій рядок у своєму квартеті, випередивши Ференцварош, завдяки чому зуміло пробитися до євровесни.