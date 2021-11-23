23 листопада 19:44
Динамо 1
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Бачите, пощастило: Гармаш оцінив перший гол Динамо у Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 22:58
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Динамо програло Баварії у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів, але може записати гру собі в актив. Кияни нарешті забили перший гол у турнірі
Денис Гармаш забив перший гол Динамо в Лізі чемпіонів
Денис Гармаш забив перший гол Динамо в Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

Баварія здобула перемогу з рахунком 2:1 та гарантувала собі перше місце у групі. Киянам тепер потрібно сподіватися, що Бенфіка програє Барселоні.

Читайте також: Динамо – Баварія: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

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Хоч і пізно, але Динамо все ж таки відкрило рахунок своїм голам у поточній Лізі чемпіонів. Автором м'яча став Денис Гармаш. Хто ж ще?!

"Це хоч одне тішить, що перервали – забили гол. Але Баварія є Баварія – нам було тяжко. У другому таймі пішли ва-банк, була атака на атаку. Добре, що забили – та програли. Дуже шкода.

Бачите, пощастило. Забив – добре, але не взяли 3 очки – це погано. Тренер казав чіплятися за м'яч та допомагати при обороні захищатися.

Чи почуваюся форвардом? Чесно ні. Не відчуваю. Тренер випускає, може щось бачить у мені – що можу зачепитися, віддати, притримати. Моє щастя – грати на полі, і я цьому радий", – сказав Гармаш після матчу.

Гра киян сьогодні відрізнялася від тієї, яку команда Мірчі Луческу показала проти Баварії на виїзді, коли поступилася 0:5.

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"Коли на виїзді грали, контратаки не виходили. Зараз їх було більше, і наші вболівальники допомагали – ми йшли вперед".

Баварія вже з групи вийшла – вони грали більш розкуто плюс сніг був незвичним для них. Думаю, вони трохи розслабилися", – цитує Гармаша ua.tribuna.com.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
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