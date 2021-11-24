Авторы первого гола киевлян в ЛЧ лучшие: оценки матча Динамо – Бавария

Киевское Динамо проиграло мюнхенской Баварии в домашнем матче Лиги чемпионов со счетом 1:2. Портал WhoScored оценил действия футболистов обеих команд

Денис Гармаш автор первого гола киевлян в Лиге чемпионов / Фото: Getty Images

На заснеженном поле НСК "Олимпийский" команда Луческу дала бой баварцам, но опять уступила 1;2 и потеряла шансы продолжить свои выступления в еврокубках.

Мы вели трансляцию онлайн Динамо – Бавария на нашем сайте.

Реклама

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки футболистам обеих команд.

Самые высокие оценки в составе "бело-синих" получили авторы первого гола в нынешнем розыгрыше ЛЧ – вингер Виктор Цыганков (7.4), сделавший асист, и Денис Гармаш (7.3), который сумел пробить Нойера.

Денис Гармаш забил первый гол Динамо в Лиге чемпионов / Фото: REUTERS

Реклама

Худшими игроками стали Виталий Буяльский и Александр Караваев, получившие от WhoScored по 6.1.

В составе мюнхенской Баварии самую высокую оценку получил левый защитник Альфонсо Дэвис (7.8), а вот автор гола-красавца Роберт Левандовски заслужил отметку 7.6.

Реклама

После пяти сыгранных поединков Динамо замыкает квартет группы Е и покидает еврокубки. Следующие поединок киевлян против Бенфики не будет иметь турнирного значение, но "бело-синим" необходимо бороться за рейтинговые очки для Украины.