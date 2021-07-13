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Абрамович дає 170 млн євро за блондина, який навіть не грав на Євро

Олег Люлька Олег Люлька
13 липня, 11:26
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Після перемоги в Лізі чемпіонів Челсі хоче зміцнити атаку норвежцем Голандом з дортмундської Боруссії, але німці розлучатися зі своїм бомбардиром не поспішають
Ерлінг Голанд і Роман Абрамович
Ерлінг Голанд і Роман Абрамович / Фото: Reuters, AFP

Забудьте про Євро-2020! Головним героєм трансферного літа-2021, схоже, стане футболіст, який в чемпіонаті Європи навіть не брав участі.

Власник переможця ЛЧ Челсі росіянин Роман Абрамович погодився виділити гігантську суму на придбання норвезького форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда – 170 мільйонів євро!

Про це повідомляє Bild.

Якщо лондонському клубу вдасться придбати 20-річного нападника, цей трансфер стане другим найдорожчим в історії футболу після переходу Неймара з Барселони до ПСЖ в 2017 році за 222 млн євро.

Ерлінг Холанд
Ерлінг Холанд / Фото: Reuters

Роман Абрамович
Роман Абрамович / Фото: AFP

Відзначимо, що в минулому сезоні Голанд зіграв за Боруссію 41 матч, відзначившись 41 голом і 12 результативними передачами. Його контракт з "джмелями" розрахований до 30 червня 2024 року.

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Правда, розлучатися зі своєю забивною зіркою Боруссія навіть за таку велику суму не поспішає. Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк в своєму Twitter, німецький клуб відмовляється продавати лондонцям Голанда цього літа.

Хочуть за нього ще більше?

Дивіться, як забиває Голанд

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