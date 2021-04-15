Нічого собі трофей! Зінченко привіз із Дортмунда футболку гравця за 180 млн євро

Після перемоги над Борусією в чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів український легіонер МанСіті обмінявся майками із зіркою німецької команди Голандом

Із Дортмунда, де напередодні Манчестер Сіті обіграв Боруссію 2:1, український легіонер англійського клубу Олександр Зінченко привіз не тільки путівку до півфіналу Ліги чемпіонів, а й ще один трофей. А саме футболку зоряного нападника дортмундців Ерлінга Голанда.

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У забивного ж 20-річного норвежця на згадку про цю гру залишилася футболка Зінченка. Гравці влаштували обмін майками після фінального свистка.

Зінченко і Голанд, обмін футболками / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Зінченко відіграв в Дортмунді весь матч. Його команда, пропустивши першою, втім, здобула вольову перемогу з тим же рахунком, що і за тиждень до цього в Манчестері. І тепер в 1/2 ЛЧ зустрінеться з ПСЖ.

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До речі, минулої осені Зінченко зробив сюрприз своїй дружині Владі - після матчу з Іспанією, програного Україною 0:4, Олександр привіз дружині футболку капітана переможців Серхіо Рамоса.

"Блін, я про неї мріяла найбільше після футболки Кріштіану Роналду. Такий топчик!" – ділилася тоді своїми эмоціями Влада Зінченко

Відзначимо, що минулого тижня відразу після гри МанСіті – Боруссія (2:1) у Голанда взяв автограф румунський арбітр Октавіан Шовре. І хоча в такий спосіб рефері хотів допомогти центру, що займається терапією хворих на аутизм, на суддю чекала дискваліфікація.

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Додамо, що за Голанда влітку посперечаються Реал і Барселона. Сума трансферу може скласти 180 млн євро.

Огляд матчу Боруссія Д – МанСіті 1:2

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