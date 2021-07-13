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Абрамович дает 170 млн евро за блондина, который даже не играл на Евро

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 11:26
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После победы в Лиге чемпионов Челси хочет укрепить атаку норвежцем Холандом из дортмундской Боруссии, но немцы разлучаться со своим бомбардиром не спешат
Эрлинг Холанд и Роман Абрамович
Эрлинг Холанд и Роман Абрамович / Фото: Reuters, AFP

Забудьте о Евро-2020! Главным героем трансферного лета-2021, похоже, станет футболист, в чемпионате Европы даже не участвовавший.

Хозяин победителя ЛЧ Челси россиянин Роман Абрамович согласился выделить гигантскую сумму на приобретение норвежского форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда – 170 миллионов евро!

Об этом сообщает Bild.

Если лондонскому клубу удастся купить 20-летнего нападающего, этот трансфер станет вторым по дороговизне в истории футбола после перехода Неймара из Барселоны в ПСЖ в 2017 году за 222 млн евро.

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Роман Абрамович
Роман Абрамович / Фото: AFP

Отметим, что в прошлом сезоне Холанд сыграл за Боруссию 41 матч, отметившись 41 голом и 12 результативными передачами. Его контракт со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Правда, расставаться со своей забивной звездой Боруссия даже за такую крупную сумму не спешит. Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter, немецкий клуб отказывается продавать лондонцам Холанда этим летом.

Хотят за него еще больше?

Смотрите, как забивает Холанд

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