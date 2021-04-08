З'ясувалося, для кого румунський суддя взяв автограф у зірки Боруссії

Жовту і червону картки з розчерком Ерлінга Голанда продадуть на аукціоні

Знайшлося пояснення дивної поведінки румунського лайнсмена Октавіана Шовре, який одразу після матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Боруссія Д 2:1 на очах у всіх у підтрибунному приміщенні звернувся до форварда дортмундців Ерлінга Голанда з проханням дати автограф.

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Виявляється, румунський суддя вже багато років допомагає центру, що провадить терапію хворих на аутизм. З 2015 року Шовре передавав на добродійність сувеніри, що привозив з футбольних матчів. Майки гравців, фотографії, автографи, навіть прапорці, з якими він працював, – все це виставляли на аукціон. А виручені кошти віддавали центру.

Те саме має відбутися з двома картками (жовтою і червоною), на яких залишив свій автограф Голанд.

Суддя бере автограф у Голанда / Фото: Talksport

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Зазначимо, що Шовре також намагався добути автограф у тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, але це йому не вдалося, повідомила Gazeta Sporturilor.

Огляд матчу Манчестер Сіті – Боруссія Д (2:1)

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