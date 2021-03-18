Завершився регулярний чемпіонат УХЛ: хто переміг, вийшов в плей-офф і що далі

Сезон завершився тільки для однієї команди

Завершився регулярний чемпіонат Української хокейної ліги. Попереду – захоплююча стадія плей-офф і визначення чемпіона!

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Хто виграв регулярний чемпіонат?

Переможцем "регулярки" став ХК "Донбас". Донецькі хокеїсти виграли 37 матчів (1 – в овертаймі і 2 – по буллітам) і зазнали лише п'ять поразок (по одному – по буллітам і в овертаймі). "Донбас" став найрезультативнішою командою регулярного чемпіонату (196 шайб) і при цьому може похвалитися кращим захистом (69 шайб). Завдяки перемозі в регулярному чемпіонаті "Донбас" почне плей-офф вже з півфінальної стадії.

Хто вийшов в плей-офф?

Сезон завершився лише для аутсайдера УХЛ "Крижаних вовків". Команди, що зайняли місця з другого по сьоме, розіграють місця в 1/2 в стадії чвертьфіналу.

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Як себе проявили новачки?

Цей сезон став дебютних відразу для трьох команд – "Сокола", "Маріуполя" та "Краматорська". Всі вони з першого разу змогли пробитися в плей-офф, а краще за всіх проявив себе відроджений легендарний клуб з Києва, який посів третє місце за підсумками регулярки.

Що далі?

Плей-офф стартує 22 березня. Чвертьфінали плей-офф пройдуть до двох перемог однієї з команд. Також, у разі необхідності, команди проведуть треті, вирішальні, матчі чвертьфіналів:

"Кременчук" – "Білий Барс"

"Сокіл" – "Маріуполь"

"Краматорськ" – "Дніпро"

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Півфінальні та фінальна серії плей-офф чемпіонату УХЛ будуть зіграні до 4 перемог однієї з команд. "Донбас", який посів перше місце в турнірній таблиці, автоматично потрапляє до півфіналу плей-офф.

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