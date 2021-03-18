Русский
$ 27,7
32,99
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Завершився регулярний чемпіонат УХЛ: хто переміг, вийшов в плей-офф і що далі

18 березня, 23:24

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Сезон завершився тільки для однієї команди

Завершився регулярний чемпіонат Української хокейної ліги. Попереду – захоплююча стадія плей-офф і визначення чемпіона!

Реклама

Хто виграв регулярний чемпіонат?

Переможцем "регулярки" став ХК "Донбас". Донецькі хокеїсти виграли 37 матчів (1 – в овертаймі і 2 – по буллітам) і зазнали лише п'ять поразок (по одному – по буллітам і в овертаймі). "Донбас" став найрезультативнішою командою регулярного чемпіонату (196 шайб) і при цьому може похвалитися кращим захистом (69 шайб). Завдяки перемозі в регулярному чемпіонаті "Донбас" почне плей-офф вже з півфінальної стадії.

Хто вийшов в плей-офф?

Сезон завершився лише для аутсайдера УХЛ "Крижаних вовків". Команди, що зайняли місця з другого по сьоме, розіграють місця в 1/2 в стадії чвертьфіналу.

Реклама

В тренді
Цирк для Лукашенка: суперник тричі падав, щоб не обігнати президента Білорусі

Як себе проявили новачки?

Цей сезон став дебютних відразу для трьох команд – "Сокола", "Маріуполя" та "Краматорська". Всі вони з першого разу змогли пробитися в плей-офф, а краще за всіх проявив себе відроджений легендарний клуб з Києва, який посів третє місце за підсумками регулярки.

Що далі?

Плей-офф стартує 22 березня. Чвертьфінали плей-офф пройдуть до двох перемог однієї з команд. Також, у разі необхідності, команди проведуть треті, вирішальні, матчі чвертьфіналів:

  • "Кременчук" – "Білий Барс"
  • "Сокіл" – "Маріуполь"
  • "Краматорськ" – "Дніпро"
Реклама

Півфінальні та фінальна серії плей-офф чемпіонату УХЛ будуть зіграні до 4 перемог однієї з команд. "Донбас", який посів перше місце в турнірній таблиці, автоматично потрапляє до півфіналу плей-офф.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України з хокею УХЛ

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Відлуння жахливої смерті від шайби: продюсер гурту
Відлуння жахливої смерті від шайби: продюсер гурту "Ласковый май" заборонив синові виходити на лідХокей
19-річний гравець
19-річний гравець "Динамо" помер у реанімації після травми голови: відео трагедіїХокей
Помер головний тренер
Помер головний тренер "Червоної Армії"Хокей
У Москві на тренуванні помер відомий хокеїст
У Москві на тренуванні помер відомий хокеїстХокей
Гравець
Гравець "Динамо" в реанімації у важкому стані: що відомоХокей
Porsche застряг у стіні на третьому поверсі: героєм паркування став російський хокеїст
Porsche застряг у стіні на третьому поверсі: героєм паркування став російський хокеїстХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти