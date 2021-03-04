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У УХЛ достроково визначено чемпіона регулярного сезону. Що це дасть клубу?

4 березня, 22:14

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Донбас" у четвер виграв "регулярку", навіть не виходячи на лід!

Сьогодні в чемпіонаті України з хокею достроково визначився переможець регулярного чемпіонату. Ним став "Донбас". Причому, для цього донецькому клубу навіть не довелося виходити на лід.

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Все завдяки гостьовій перемозі "Маріуполя" в Кременчуці (5:4). Тепер кременчужани, головні переслідувачі донеччан, втратили навіть теоретичні шанси наздогнати "Донбас" в турнірній таблиці.

Що це дає клубу? Як переможець регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, "Донбас" гарантував собі пряму путівку в півфінал плей-офф.

До завершення регулярного чемпіонату УХЛ залишилося чотири тури.

В іншому матчі в четвер "Сокіл" в овертаймі переграв "Дніпро" – 3:2.

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У п'ятницю 5 березня "Донбас", вже в якості переможця регулярного чемпіонату, на льоду київського катка АТЕК зустрінеться з "Крижаними Вовками".

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ХК Донбас УХЛ

Джерела: Сегодня|Спорт , ХК "Донбас"

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