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В УХЛ досрочно определен чемпион регулярного сезона. Что это даст клубу?

4 марта, 22:14

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

"Донбасс" в четверг выиграл "регулярку", даже не выходя на лед!

Сегодня в чемпионате Украины по хоккею досрочно определился победитель регулярного чемпионата. Им стал "Донбасс". Причем, для этого донецкому клубу даже не пришлось выходить на лед.

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Все благодаря гостевой победе "Мариуполя" в Кременчуге (5:4). Теперь кременчужане, главные преследователи дончан, лишились даже теоретических шансов настигнуть "Донбасс" в турнирной таблице.

Что это дает клубу? Как победитель регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, "Донбасс" гарантировал себе прямую путевку в полуфинал плей-офф.

До завершения регулярного чемпионата УХЛ осталось четыре тура.

В другом матче в четверг "Сокол" в овертайме обыграл "Днепр" – 3:2.

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В пятницу 5 марта "Донбасс", уже в качестве победителя регулярного чемпионата, на льду киевского катка АТЭК встретится с "Ледяными Волками".

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ХК Донбасс УХЛ

Источники: Сегодня|Спорт , ХК "Донбасс"

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