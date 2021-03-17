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Зірки українського хокею провели майстер-клас для дітей у Маріуполі

17 березня, 11:46

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Варламов і Побєдоносцев поділилися своїм досвідом з дітьми на новій арені – Mariupol Ice Center

Зірки українського хокею Сергій Варламов і Олександр Побєдоносцев провели майстер-клас для вихованців ДЮСШ з хокею та фігурного катання в Маріуполі.

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Під час "Тренування із зіркою" діти змогли відшліфувати навички володіння ключкою і шайбою і поліпшити техніку катання на ковзанах. Учасники поділилися на групи і в різних зонах відпрацьовували силу кидка, а також спробували себе в пробитті буліта.

Генеральному директору УХЛ, ексгравцеві НХЛ і збірної України Сергію Варламову, а також чотириразовому чемпіону України, капітану національної збірної, спортивному директору УХЛ Олександру Побєдоносцеву допомагав в майстер-класі форвард "Маріуполя" Кирило Бондаренко.

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Відзначимо, що хокей в місті на березі Азовського моря з'явився тільки в сезоні 2020/21, коли клуб з Маріуполя заявився в чемпіонат УХЛ, а в жовтні 2020 року тут було відкрито нову арена – Mariupol Ice Center.

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"Я вперше на цій і арені і, чесно, дуже вражений. Здорово, що за короткий строк вдалося зробити відмінний майданчик і, що найголовніше, запустити хокейну школу. Саме тому ми не могли не поїхати в Маріуполь – дітям на початку їхнього професійного шляху важливо бачити, чого вони можуть досягти", – цитує Олександра Побєдоносцева сайт УХЛ

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