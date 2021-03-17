Зірки українського хокею провели майстер-клас для дітей у Маріуполі

Зірки українського хокею Сергій Варламов і Олександр Побєдоносцев провели майстер-клас для вихованців ДЮСШ з хокею та фігурного катання в Маріуполі.
Читайте також: Українські зірки провели майстер-клас з хокею в Запоріжжі
Під час "Тренування із зіркою" діти змогли відшліфувати навички володіння ключкою і шайбою і поліпшити техніку катання на ковзанах. Учасники поділилися на групи і в різних зонах відпрацьовували силу кидка, а також спробували себе в пробитті буліта.
Генеральному директору УХЛ, ексгравцеві НХЛ і збірної України Сергію Варламову, а також чотириразовому чемпіону України, капітану національної збірної, спортивному директору УХЛ Олександру Побєдоносцеву допомагав в майстер-класі форвард "Маріуполя" Кирило Бондаренко.
Відзначимо, що хокей в місті на березі Азовського моря з'явився тільки в сезоні 2020/21, коли клуб з Маріуполя заявився в чемпіонат УХЛ, а в жовтні 2020 року тут було відкрито нову арена – Mariupol Ice Center.
Читайте також: Тест: дізнайся більше про хокей за цікавим фактом
"Я вперше на цій і арені і, чесно, дуже вражений. Здорово, що за короткий строк вдалося зробити відмінний майданчик і, що найголовніше, запустити хокейну школу. Саме тому ми не могли не поїхати в Маріуполь – дітям на початку їхнього професійного шляху важливо бачити, чого вони можуть досягти", – цитує Олександра Побєдоносцева сайт УХЛ
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк