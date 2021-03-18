Завершился регулярный чемпионат УХЛ: кто победил, вышел в плей-офф и что дальше

Сезон завершился только для одной команды

Завершился регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги. Впереди – увлекательная стадия плей-офф и определение чемпиона!

Реклама

Кто выиграл регулярный чемпионат?

Победителем "регулярки" стал ХК "Донбасс". Донецкие хоккеисты выиграли 37 матчей (1 – в овертайме и 2 – по буллитам) и потерпели лишь пять поражений (по одному – по буллитам и в овертайме). "Донбасс" стал самой результативной командой регулярного чемпионата (196 шайб) и при этом может похвастаться лучшей защитой (69 шайб). Благодаря победе в регулярном чемпионате "Донбасс" начнет плей-офф уже с полуфинальной стадии.

Кто вышел в плей-офф?

Сезон завершился лишь для аутсайдера УХЛ "Ледяных волков". Команды, занявшие места со второго по седьмое, разыграют места в 1/2 в стадии четвертьфинала.

Реклама

Как себя проявили новички?

Этот сезон стал дебютных сразу для трех команд – "Сокола", "Мариуполя" и "Краматорска". Все они с первого раза смогли пробиться в плей-офф, а лучше всех проявил себя возрожденный легендарный клуб из Киева, занявший третье место по итогам регулярки.

Что дальше?

Плей-офф стартует 22 марта. Четвертьфиналы плей-офф пройдут до двух побед одной из команд. Также, в случае необходимости, команды проведут третьи, решающие, матчи четвертьфиналов:

"Кременчук" – "Белый Барс"

"Сокол" – "Мариуполь"

"Краматорск" – "Днепр"

Реклама

Полуфинальные и финальная серии плей-офф чемпионата УХЛ будут сыграны до 4 побед одной из команд. "Донбасс", занявший первое место в турнирной таблице, автоматически попадает в полуфинал плей-офф.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама