Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Завершился регулярный чемпионат УХЛ: кто победил, вышел в плей-офф и что дальше

18 марта, 23:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сезон завершился только для одной команды

Завершился регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги. Впереди – увлекательная стадия плей-офф и определение чемпиона!

Реклама

Кто выиграл регулярный чемпионат?

Победителем "регулярки" стал ХК "Донбасс". Донецкие хоккеисты выиграли 37 матчей (1 – в овертайме и 2 – по буллитам) и потерпели лишь пять поражений (по одному – по буллитам и в овертайме). "Донбасс" стал самой результативной командой регулярного чемпионата (196 шайб) и при этом может похвастаться лучшей защитой (69 шайб). Благодаря победе в регулярном чемпионате "Донбасс" начнет плей-офф уже с полуфинальной стадии.

Кто вышел в плей-офф?

Сезон завершился лишь для аутсайдера УХЛ "Ледяных волков". Команды, занявшие места со второго по седьмое, разыграют места в 1/2 в стадии четвертьфинала.

Реклама

В тренде
Цирк для Лукашенко: соперник трижды падал, чтобы не обогнать президента Беларуси

Как себя проявили новички?

Этот сезон стал дебютных сразу для трех команд – "Сокола", "Мариуполя" и "Краматорска". Все они с первого раза смогли пробиться в плей-офф, а лучше всех проявил себя возрожденный легендарный клуб из Киева, занявший третье место по итогам регулярки.

Что дальше?

Плей-офф стартует 22 марта. Четвертьфиналы плей-офф пройдут до двух побед одной из команд. Также, в случае необходимости, команды проведут третьи, решающие, матчи четвертьфиналов:

  • "Кременчук" – "Белый Барс"
  • "Сокол" – "Мариуполь"
  • "Краматорск" – "Днепр"
Реклама

Полуфинальные и финальная серии плей-офф чемпионата УХЛ будут сыграны до 4 побед одной из команд. "Донбасс", занявший первое место в турнирной таблице, автоматически попадает в полуфинал плей-офф.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины по хоккею УХЛ

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо жуткой смерти от попадания шайбы: продюсер
Эхо жуткой смерти от попадания шайбы: продюсер "Ласкового мая" запретил сыну выходить на ледХоккей
19-летний игрок
19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы: видео трагедииХоккей
Умер главный тренер
Умер главный тренер "Красной Армии"Хоккей
В Москве на тренировке умер известный хоккеист
В Москве на тренировке умер известный хоккеистХоккей
Игрок
Игрок "Динамо" в реанимации в тяжелом состоянии: что известноХоккей
Porsche застрял в стене на третьем этаже: героем парковки стал российский хоккеист
Porsche застрял в стене на третьем этаже: героем парковки стал российский хоккеистХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять