Звезды украинского хоккея провели мастер-класс для детей в Мариуполе

Варламов и Победоносцев поделились своим опытом с детьми на новой арене – Mariupol Ice Center

Звезды украинского хоккея Сергей Варламов и Александр Победоносцев провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию в Мариуполе.

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В ходе "Тренировки со звездой" дети смогли отшлифовать навыки владения клюшкой и шайбой и улучшить технику катания на коньках. Участники поделились на группы и в разных зонах отрабатывали силу броска, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Генеральному директору УХЛ, экс-игроку НХЛ и сборной Украины Сергею Варламову, а также четырехкратному чемпиону Украины, капитану национальной сборной, спортивному директору УХЛ Александру Победоносцеву помогал в мастер-классе форвард "Мариуполя" Кирилл Бондаренко.

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Отметим, что хоккей в городе на берегу Азовского моря появился только в сезоне 2020/21, когда клуб из Мариуполя заявился в чемпионат УХЛ, а в октябре 2020 года здесь была открыта новая арена – Mariupol Ice Center.

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"Я впервые на этой и арене и, честно, очень поражен. Здорово, что за короткий срок удалось сделать отличную площадку и, что самое главное, запустить хоккейную школу. Именно поэтому мы не могли не поехать в Мариуполь – детям в начале их профессионального пути важно видеть, чего они могут достичь", – цитирует Александра Победоносцева сайт УХЛ

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