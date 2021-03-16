Українська
$ 27,64
32,95
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Эхо жуткой смерти от попадания шайбы: продюсер "Ласкового мая" запретил сыну выходить на лед

16 марта, 16:11

Олег Люлька Олег Люлька

"Надеюсь, Илья оставит этот опасный вид спорта", – говорит Андрей Разин

Продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин запретил своему сыну Илье играть в хоккей после смерти капитана клуба МХЛ "Динамо" Тимура Файзутдинова.

"Я всегда считал хоккей опасным видом спорта, а после смерти капитана клуба МХЛ "Динамо" Тимура Файзутдинова из-за попадания шайбы в голову, я категорически запретил своему сыну Илье Разину, которому 36 лет, и он играет в ночной хоккейной лиге в Санкт-Петербурге, выходить на лед. Пока реакция Ильи никакая, но я очень надеюсь, что он прислушается к моим словам и оставит этот опасный вид спорта", – написал Разин в своем Instagram

Реклама

Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Реклама

Напомним, что 19-летний защитник "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским "Локо" (1:5) 12 марта.

Тимур Файзутдинов/Фото МХК

Тимур Файзутдинов/Фото МХК "Динамо Санкт-Петербург"

На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что Файзутдинов схватился за голову и упал на лед. За жизнь хоккеиста боролись врачи, но спасти его не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.

Реклама

Ранее мы писали, что в Москве на тренировке умер известный хоккеист. Игорю Хацею было 48 лет.

А на днях в России не стало главного тренера "Красной Армии" Александра Левицкого.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей хоккеист Ласковый май дети звезд Андрей Разин Тимур Файзутдинов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер главный тренер
Умер главный тренер "Красной Армии"Хоккей
В Москве на тренировке умер известный хоккеист
В Москве на тренировке умер известный хоккеистХоккей
Игрок
Игрок "Динамо" в реанимации в тяжелом состоянии: что известноХоккей
19-летний игрок
19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы: видео трагедииХоккей
Porsche застрял в стене на третьем этаже: героем парковки стал российский хоккеист
Porsche застрял в стене на третьем этаже: героем парковки стал российский хоккеистХоккей
Сумасшествие в Беларуси: хоккеисты провели третий по длительности матч в истории
Сумасшествие в Беларуси: хоккеисты провели третий по длительности матч в историиХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять