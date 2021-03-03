Тест: узнай больше о хоккее по интересному факту

Узнайте, какой была форма первой шайбы и что бросают на лед в Детройте

3 марта 1875 года в Монреале был сыгран первый хоккейный матч. О нем даже написали в местной газете Montreal Gazette.

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Каждая из команд состояла из девяти человек. Играли деревянной шайбой, а защитную экипировку позаимствовали из бейсбола.

Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде лишь в 1904 году. А через год был сыгран первый матч на территории современной Украины. Во время карнавала во Львове состоялся выставочный поединок. Но официальной датой появления украинского хоккея можно считать 1910 год. Именно тогда лидер львовского спортивного движения Иван Боберский перевел на украинский язык канадские правила хоккея.

Сейчас хоккей – один из самых популярных командных видов спорта. И безусловно зимний спорт №1.

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Ко дню рождения хоккея мы подготовили тест для болельщиков.

Хоккейный тест Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире. Вбрасывание! 1/10 Первая хоккейная шайба была деревянная и... Круглая 0 % Квадратная 100 % Восьмиугольная 0 % Дальше 2/10 Что раньше использовали арбитры вместо свистка? Колокольчик 100 % Горн 0 % Пистолет 0 % Дальше 3/10 На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция: Авто 0 % Самокат 0 % Ровер 100 % Дальше 4/10 Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею? Лев Яшин 100 % Йозеф Масопуст 0 % Джордж Бест 0 % Дальше 5/10 По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду... Зрение 0 % Обоняние 0 % Зубы 100 % Дальше 6/10 Назовите самый крупный счет в официальных турнирах 113:1 0 % 92:0 100 % 88:3 0 % Дальше 7/10 Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед... Игрушками 0 % Осьминогами 100 % Яблоками 0 % Дальше 8/10 Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"... Специально проигрывали 100 % Торговали на базаре 0 % Взяли кредит 0 % Дальше 9/10 Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был? "Калгари" 100 % "Монреаль" 0 % В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли 0 % Дальше 10/10 Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в... Пхеньяне 0 % Мукачево 100 % Бресте 0 % Дальше

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