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Тест: узнай больше о хоккее по интересному факту

3 марта, 19:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Узнайте, какой была форма первой шайбы и что бросают на лед в Детройте

3 марта 1875 года в Монреале был сыгран первый хоккейный матч. О нем даже написали в местной газете Montreal Gazette.

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Каждая из команд состояла из девяти человек. Играли деревянной шайбой, а защитную экипировку позаимствовали из бейсбола.

Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде лишь в 1904 году. А через год был сыгран первый матч на территории современной Украины. Во время карнавала во Львове состоялся выставочный поединок. Но официальной датой появления украинского хоккея можно считать 1910 год. Именно тогда лидер львовского спортивного движения Иван Боберский перевел на украинский язык канадские правила хоккея.

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Сейчас хоккей – один из самых популярных командных видов спорта. И безусловно зимний спорт №1.

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Ко дню рождения хоккея мы подготовили тест для болельщиков.

Хоккейный тест

Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире.
Вбрасывание!
1/10

Первая хоккейная шайба была деревянная и...

Круглая
0 %
Квадратная
100 %
Восьмиугольная
0 %
Первые шайбы были квадратной формы.
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2/10

Что раньше использовали арбитры вместо свистка?

Колокольчик
100 %
Горн
0 %
Пистолет
0 %
В первые годы хоккея металлический свисток судьи от холода прилипал к губам и его заменили колокольчиком. Лишь потом изобрели пластмассовые свистки.
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3/10

На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция:

Авто
0 %
Самокат
0 %
Ровер
100 %
Тогда в командах на лед выходило семь хоккеистов, а ровер был сильнейшим игроком, который должен был отрабатывать и в обороне, и в атаке.
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4/10

Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею?

Лев Яшин
100 %
Йозеф Масопуст
0 %
Джордж Бест
0 %
Лев Яшин в 1953 году брал Кубок СССР в составе московского "Динамо".
Дальше
5/10

По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду...

Зрение
0 %
Обоняние
0 %
Зубы
100 %
Большинство игроков беззубые, поскольку шайба часто попадает в лицо.
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6/10

Назовите самый крупный счет в официальных турнирах

113:1
0 %
92:0
100 %
88:3
0 %
В марте 1998 года на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона сборная Южной Кореи обыграла Таиланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
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7/10

Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед...

Игрушками
0 %
Осьминогами
100 %
Яблоками
0 %
Бросать осьминогов фанаты начали в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которых тогда надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.
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8/10

Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"...

Специально проигрывали
100 %
Торговали на базаре
0 %
Взяли кредит
0 %
"Питтсбург" специально провалил регулярный чемпионат, чтобы занять последнее место и выбирать первым на драфте. Лемье с "Питтсбургом" выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.
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9/10

Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был?

"Калгари"
100 %
"Монреаль"
0 %
В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли
0 %
16 сентября 1989 года в Киеве "Калгари" обыграл "Сокол" – 5:2.
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10/10

Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в...

Пхеньяне
0 %
Мукачево
100 %
Бресте
0 %
Большинство лучших команд лучшей лиги мира играют клюшками, которые изготавливают в Украине.
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