Тест: узнай больше о хоккее по интересному факту

3 марта 1875 года в Монреале был сыгран первый хоккейный матч. О нем даже написали в местной газете Montreal Gazette.
Каждая из команд состояла из девяти человек. Играли деревянной шайбой, а защитную экипировку позаимствовали из бейсбола.
Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде лишь в 1904 году. А через год был сыгран первый матч на территории современной Украины. Во время карнавала во Львове состоялся выставочный поединок. Но официальной датой появления украинского хоккея можно считать 1910 год. Именно тогда лидер львовского спортивного движения Иван Боберский перевел на украинский язык канадские правила хоккея.
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