Porsche застрял в стене на третьем этаже: героем парковки стал российский хоккеист

Занимательная авария случилась сегодня в Москве. Porsche пробил стену паркинга и повис над землей на уровне третьего этажа. Машина принадлежит известному хоккеисту Денису Казионову.

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"Ехали всей семьей: я, жена и ребенок сзади. Парковался… Здесь открытая парковка со всех сторон, и только с одной стороны есть стена. В общем, она не теплая.

Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он еще и снегом припорошен. Я начал тормозить, а она вообще ни в какую, просто катится и все. Вот так мы и доехали до стены. Сами просто в невероятном шоке. Сын у меня сзади сидел, жена рядом", – цитирует Казионова Sport24.

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Денису Казионову 33 года. В КХЛ он поиграл за десяток команд, провел 536 матчей, забросил 78 шайб и сделал 61 результативную передачу.

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