Стенка на стенку! 10-летние хоккеисты устроили массовую драку на льду

Хоккеисты ХК "Южный Урал" и "Сарматы" 2011 года рождения устроили массовую драку на льду во время турнира первенства Оренбургской области. Матч проходил в поселке Пригородный.
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Ролик с дракой выложил в соцсетях один из родителей игроков и подписал: "Стенка на стенку".
Все началось с того, что один из хоккеистов нарушил правила, после чего обе команды принялись выяснять отношения в ледовом побоище. В массовой драке приняли участие и вратари обеих команд. Били и лежачих.
На кадрах видно, как 10-летние хоккеисты бросают на лед клюшки и подключаются к "рубилову". Спустя некоторое время к хоккеистам подбегают тренеры и судья, которые и разнимают детей.
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