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Стенка на стенку! 10-летние хоккеисты устроили массовую драку на льду

7 марта, 16:30

Олег Люлька Олег Люлька

Матч в Оренбургской области превратился в "рубилово" – смотрите, как это было

Хоккеисты ХК "Южный Урал" и "Сарматы" 2011 года рождения устроили массовую драку на льду во время турнира первенства Оренбургской области. Матч проходил в поселке Пригородный.

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Ролик с дракой выложил в соцсетях один из родителей игроков и подписал: "Стенка на стенку".

Все началось с того, что один из хоккеистов нарушил правила, после чего обе команды принялись выяснять отношения в ледовом побоище. В массовой драке приняли участие и вратари обеих команд. Били и лежачих.

На кадрах видно, как 10-летние хоккеисты бросают на лед клюшки и подключаются к "рубилову". Спустя некоторое время к хоккеистам подбегают тренеры и судья, которые и разнимают детей.

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Драка юных хоккеистов

Драка юных хоккеистов / Фото: YouTube

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Ранее мы писали о жуткой травме ребенка: юному хоккеисту сломали позвоночник на Кубке Москвы среди игроков до 10 лет. Мальчик стал жертвой силового приема.

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Смотрите, как играет в хоккей Владимир Кличко

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется

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Источник: Сегодня|Спорт

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