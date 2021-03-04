Украинские звезды провели мастер-класс по хоккею в Запорожье

Александр Победоносцев и Сергей Варламов побывали еще в одном городе

Украинская хоккейная лига продолжает популяризацию игры, проводя "Тренировки со звездой". На днях лига организовало мероприятие в новом городе – в Запорожье. Открытый мастер-класс для юных воспитанников местной школы провели генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины – Сергей Варламов, а также капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев.

Реклама

Тем временем, российский хоккеист Овечкин засадил американцу между ног.

На занятии участники смогли потренировать свои навыки владения клюшкой и шайбой, улучшить технику катания на коньках и даже испытать себя в настоящем хоккейном шоу мастерства.

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов поделился своими впечатлениями:

"Считаю, что необходимо проводить "Тренировки со звездой" именно в тех городах, где еще нет профессиональных хоккейных клубов. Такие мероприятия могут помочь в становлении новых команд на хоккейной карте Украины".

Реклама

После тренировки опытные хоккеисты провели фото- и автограф-сессию для юных спортсменов.

Недавно капитан сборной Украины по хоккею дал мастер-класс в Тернополе.

Смотрите, как бывший боксер Владимир Кличко играет в хоккей:

Владимир Кличко забрасывает шайбу

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама