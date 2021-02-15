Капитан сборной Украины по хоккею дал мастер-класс любителям в Тернополе

В минувшие выходные в Тернополе прошел чемпионат города по хоккею, в котором приняло участие около 20 аматорских команд. На это мероприятие приехал и знаменитый украинский хоккеист Александр Победоносцев. В нынешние времена без матчей сборных он также работает спортивным директором Украинской хоккейной лиги.

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Защитник провел для любителей "Тренировку со звездой", показав, как и какие упражнения делать. Это второй подобный шаг УХЛ по популяризации хоккея. После Александр поделился своими впечатлениями:

"Если честно, я впервые тренировал аматоров, и для меня это новый и интересный опыт. Думаю, что и участники, и мы, тренеры, смогли вынести для себя много ценных уроков. Ребята тренируются, пробуют, задают много вопросов. Их очень интересует хоккей, в том числе технические нюансы: как правильно бросать или пробивать буллиты. Уверен, что такие мероприятия важны не только для хоккея, а и для всех видов спорта. Это здорово, когда опытные профессиональные игроки помогают аматорам и дают им возможность реализовать себя".

Символическое вбрасывание в финальном матче турнира сделал баскетболист местной команды Суперлиги Александр Тищенко. А в конце дня состоялась двусторонняя игра "звезд", в которой принял участие и Победоносцев.

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Тем временем, в украинском хоккее назвали лучших игроков и самый эффектный гол января.

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