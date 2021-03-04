Українські зірки провели майстер-клас з хокею в Запоріжжі

Українська хокейна ліга продовжує популяризацію гри, проводячи "Тренування із зіркою". Днями ліга організувало захід у новому місті – в Запоріжжі. Відкритий майстер-клас для юних вихованців місцевої школи провели генеральний директор УХЛ, екс-гравець НХЛ, КХЛ і збірної України – Сергій Варламов, а також капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ – Олександр Побєдоносцев.
Тим часом, російський хокеїст Овечкін засадив американцеві між ніг.
На занятті учасники змогли потренувати свої навички володіння ключкою і шайбою, поліпшити техніку катання на ковзанах і навіть випробувати себе в сьогоденні хокейному шоу майстерності.
Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов поділився своїми враженнями:
"Вважаю, що необхідно проводити "Тренування з зіркою" саме в тих містах, де ще немає професійних хокейних клубів. Такі заходи можуть допомогти в становленні нових команд на хокейній карті України".
Після тренування досвідчені хокеїсти провели фото- і автограф-сесію для юних спортсменів.
Нещодавно капітан збірної України з хокею дав майстер-клас у Тернополі.
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