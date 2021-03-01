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"Донбасс" вырвал победу у "Сокола" в Киеве в битве лидеров УХЛ

1 марта, 22:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В чемпионате Украины по хоккею прошел один из центральных матчей

Сегодня вечером на столичном катке АТЭК прошел поединок команд из верхней части таблицы. Лидер Украинской хоккейной лиги, "Донбасс", приехал в гости к "Соколу". Встреча оправдала ожидания болельщиков, прошла в упорной борьбе и завершилась лишь в серии буллитов.

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В первом периоде соперники обошлись без голов. Счет под конец второй 20-минутки открыл российский защитник хозяев Владислав Лысенко – броском от штанги. Однако в середине третьего периода "Донбасс" отыгрался усилиями форварда сборной Украины Виталия Ляльки – 1:1. В овертайме никому не удалось склонить чаши весов в свою пользу. Поэтому победителя определяли по "хоккейным пенальти" – тут удачливее оказались подопечные Игоря Чибирева.

Таким образом, серебряные призеры ЧУ-2020 остались во главе таблицы с неплохим отрывом от "Кременчуга". А парни Олега Шафаренко занимают третье место, хотя и провели на одну встречу меньше, чем команда с Полтавщины.

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хоккей ХК Донбасс Сокол Киев чемпионат Украины по хоккею
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