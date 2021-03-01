"Донбас" вирвав перемогу у "Сокола" в Києві і залишився лідером УХЛ

У чемпіонаті України з хокею пройшов один з центральних матчів

Сьогодні ввечері на столичній ковзанці АТЕК пройшов поєдинок команд з верхньої частини таблиці. Лідер Української хокейної ліги, "Донбас", приїхав в гості до "Соколу". Зустріч виправдала очікування вболівальників, пройшла у впертій боротьбі і завершилася лише в серії буллітів.

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У першому періоді суперники обійшлися без голів. Рахунок під кінець другої 20-хвилинки відкрив російський захисник господарів Владислав Лисенко – кидком від штанги. Однак в середині третього періоду "Донбас" відігрався зусиллями форварда збірної України Віталія Ляльки – 1:1. В овертаймі нікому не вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Тому переможця визначали по "хокейним пенальті" – тут більш вдалими виявилися підопічні Ігоря Чібірева.

Отже, срібні призери ЧУ-2020 залишилися на чолі таблиці з непоганим відривом від "Кременчука". А хлопці Олега Шафаренко займають третє місце, хоча і провели на одну зустріч менше, ніж команда з Полтавщини.

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