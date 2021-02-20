Дивовижна краса! Хокеїсти зіграли на замерзлому Азовському морі

Сильні морози принесли не тільки неймовірної краси зиму, але й покрили льодом Азовське море. Для хокеїстів така погода – справжній подарунок і привід провести тренування під відкритим небом.

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Саме цим скористалися юні вихованці маріупольської хокейної школи, які показали хокейний майстер-клас на неосяжному хокейному майданчику дивовижної краси.

Відео опублікував YouTube-канал Української хокейної ліги.

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Раніше ми розповідали, що канадець в Україні поставив на коліна росіянина і закинув йому знущальну шайбу.

Також ми писали, що артист з "Кварталу 95" зіграв у хокей на озері. Валерій Жидков показав, що не дарма є амбасадором Української хокейної ліги.

Валерій Жидков грає в хокей Відео: УХЛ

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