Удивительная красота! Хоккеисты сыграли на замерзшем Азовском море

Сильные морозы принесли не только невероятной красоты зиму, но и покрыли льдом Азовское море. Для хоккеистов такая погода – настоящий подарок и повод провести тренировку прямо под открытым небом.
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Этим и воспользовались юные воспитанники мариупольской хоккейной школы, которые показали хоккейный мастер-класс на необъятной хоккейной площадке удивительной красоты.
Видео опубликовал YouTube-канал Украинской хоккейной лиги.
Ранее мы рассказывали, что канадец в Украине поставил на колени россиянина и забросил ему издевательскую шайбу.
Также мы писали, что артист из "Квартала 95" сыграл в хоккей на озере. Валерий Жидков показал, что не зря является амбассадором Украинской хоккейной лиги.
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