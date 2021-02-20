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Удивительная красота! Хоккеисты сыграли на замерзшем Азовском море

20 февраля, 17:24

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Холодная зима подарила мариупольским игрокам площадку гигантского размера

Сильные морозы принесли не только невероятной красоты зиму, но и покрыли льдом Азовское море. Для хоккеистов такая погода – настоящий подарок и повод провести тренировку прямо под открытым небом.

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Этим и воспользовались юные воспитанники мариупольской хоккейной школы, которые показали хоккейный мастер-класс на необъятной хоккейной площадке удивительной красоты.

Видео опубликовал YouTube-канал Украинской хоккейной лиги.

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Ранее мы рассказывали, что канадец в Украине поставил на колени россиянина и забросил ему издевательскую шайбу.

Также мы писали, что артист из "Квартала 95" сыграл в хоккей на озере. Валерий Жидков показал, что не зря является амбассадором Украинской хоккейной лиги.

Валерий Жидков играет в хоккей Видео: УХЛ

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лед хоккей Азовское море УХЛ ХК Мариуполь
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