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В украинском хоккее назвали лучших игроков и самый эффектный гол января

9 февраля, 14:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Автором самого зрелищного гола оказался нападающий "Донбасса" Виталий Лялька

Украинская хоккейная лига определилась с лучшими своими игроками по итогам ушедшего месяца. Назвали лауреатов на каждой позиции, а также лучшую заброшенную шайбу января.

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Из форвардов выделили 23-летнего Антона Рубана из "Сокола". Россиянин набрал 12 баллов по системе "гол плюс пас" (6+6). Вратарем №1 стал его соотечественник Денис Короваев из "Краматорска", отыгравший два матча без пропущенных шайб и отбивший 94,3% бросков. Лучшим защитником посчитали Филиппа Пангелова-Юлдашева из "Донбасса", заработавшего коэффициент полезности "+9".

А самый эффектный гол января – на счету форварда "Донбасса" и сборной Украины Виталия Ляльки. Во встрече с "Краматорском" еще в начале месяца он переиграл Короваева и вывел свою команду вперед.

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На днях "Кременчуг" победил "Мариуполь" по буллитам – преследование "Донбасса" продолжается. Следующие матчи чемпионата страны пройдут 10 января.

Вспомним, как игроки УХЛ тренировались в межсезонье:

Узнайте о том, что болельщица не пустила домой звезду хоккея с подарком, он был в маске.

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