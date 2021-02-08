Преследование "Донбасса" продолжается: "Кременчуг" победил "Мариуполь" по буллитам

В регулярном чемпионате Украины по хоккею случаются и технические поражения

В минувшие выходные в Украинской хоккейной лиге состоялись поединки 32-го тура. Правда, не все. Херсонский "Днепр" не вышел на встречу с "Донбассом", за что ему засчитали техническое поражение. Объяснения обещают дать позже. Другие встречи проходили в упорной борьбе. А недавно канадский хоккеист в Украине поставил на колени россиянина.

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Чемпионам из Кременчуга пришлось приложить немало усилий, чтобы сломить сопротивление последней команды турнира – киевских "Ледяных волков" (4:2). До 38-й минуты счет держался ничейным – 1:1. Лишь в концовке парни Александра Савицкого окончательно сняли вопрос о победителе. Смотрите обзор матча.

А поединок "Краматорска" и "Мариуполя" завершился победой хозяев лишь в серии буллитов – 3:2. Причем, гости отыгрались со счета 0:2, но в "лотерее" все же уступили.

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В субботу "Сокол" сумел сломить сопротивление "Белого барса" в овертайме – 5:4. Таким образом, трио лидеров добыло по три очка. "Кременчуг" и "Сокол" продолжают погоню за "Донбассом". Впереди еще достаточно матчей в регулярном сезоне, чтобы изменить расстановку в таблице.

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Периодически в чемпионате Украины случаются и драки:

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