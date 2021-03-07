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Звезды февраля в нашем хоккее: канадский шедевр и чертова дюжина после травмы

7 марта, 15:14

Елена Павлова Елена Павлова

Самый надежный вратарь УХЛ защищает ворота "Краматорска"

В Украинской хоккейной лиге определили лучших игроков чемпионата последнего зимнего месяца, а также самую красивую шайбу УХЛ. Ранее мы писали, что в УХЛ досрочно определен чемпион регулярного сезона.

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Лучшим вратарем в феврале стал голкипер "Краматорска" Денис Короваев. В 5 матчах из 7 "желто-черные" выигрывали, одолев бронзового и серебряного призеров минувшего сезона, а игру против киевского "Сокола" голкипер отстоял на ноль. Всего же в 7 матчах вратарь отбил 93,1% бросков при показателе надежности 2.46.

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Лучшим защитником месяца назван представитель "Донбасса" Егор Журавлев. В 6 матчах лидер обороны дончан забросил одну шайбу, показав коэффициент полезности +8. Все встречи Журавлев провел с положительным, либо нулевым микро-матчем.

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Лучшим нападающим месяца стал форвард "Белого Барса" Сергей Бабинец. Вернувшись на лед после травмы, Бабинец возглавил атаку белоцерковцев. У форварда 13 (6+7) очков в 9 матчах. И лишь в одном поединке он не набирал результативных баллов. В том числе отмечался Бабинец в матчах, где "Барсы" брали очки – с "Днепром", "Ледяными Волками", "Соколом" и "Краматорском".

Сергей Бабинец

Сергей Бабинец / Фото: УХЛ

Автором лучшей шайбы февраля стал нападающий "Ледяных Волков" Шейн Хеффернан, который принес своей команде победу над "Днепром" в серии буллитов. Хефферанан заложил вираж, выехал ближе к пятаку, обманув голкипера, и вместо того, чтобы бросать, перевел шайбу на правую руку и завел ее за щитки Хомутова.

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Ранее мы писали, что украинские звезды провели мастер-класс по хоккею в Запорожье.

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется

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