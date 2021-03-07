Зірки лютого в нашому хокеї: канадський шедевр і чортова дюжина після травми

В Українській хокейній лізі визначили найкращих гравців чемпіонату останнього зимового місяця, а також найкрасивішу шайбу УХЛ. Раніше ми писали, що в УХЛ достроково визначено чемпіона регулярного сезону.

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Найкращим воротарем у лютому став голкіпер "Краматорська" Денис Коровай. У 5 матчах з 7 "жовто-чорні" вигравали, здолавши бронзового та срібного призерів минулого сезону, а гру проти київського "Сокола" голкіпер відстояв на нуль. Всього ж у 7 матчах воротар відбив 93,1% кидків, маючи показник надійності 2.46.

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Найкращим захисником місяця названо представника "Донбасу" Єгора Журавльова. У 6 матчах лідер оборони донеччан закинув одну шайбу, показавши коефіцієнт корисності +8. Всі зустрічі Журавльов провів з позитивним або нульовим мікроматчем.

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Найкращим нападником місяця став форвард "Білого Барса" Сергій Бабинець. Повернувшись на лід після травми, Бабинець очолив атаку білоцерківців. У форварда 13 (6 + 7) очок у 9 матчах. І лише в одному поєдинку він не набирав результативних балів. Зокрема, відзначався Бабинець у матчах, де "барси" брали очки, – з "Дніпром", "Крижаними Вовками", "Соколом" та "Краматорськом".

Сергій Бабинець / Фото: УХЛ

Автором найкращої шайби лютого став нападник "Крижаних Вовків" Шейн Геффернан, який приніс своїй команді перемогу над "Дніпром" в серії булітів. Геффернан заклав віраж, виїхав ближче до п'ятачка, обдуривши голкіпера, і замість того, щоб кидати, перевів шайбу на праву руку і завів її за щитки Хомутова.

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