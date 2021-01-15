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Воротар пропустив шайбу відразу після вкидання: смішне відео

15 січня, 23:33

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Неймовірне відео з Казахстану

Поєдинок регулярного чемпіонату Казахстану з хокею між "Сніжними Барсами" і "Номадом" (2:3, бул.) ознаменувався курйозним моментом. Воротар гостей Денис Каратаєв пропустив неймовірну шайбу відразу після вкидання в центральному колі, повідомляє Шайба.Kz.

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Одноклубники Каратаєва виграли вкидання при рахунку 2:1, пославши шайбу в сторону власних воріт, проте голкіпер, ймовірно, ще не включився гру, і прогавив шайбу, яка повільно ковзала в ворота. Після цього Каратаєв ще довго не міг зрозуміти, що ж сталося, а потім покинув лід і був замінений.

На щастя для самого воротаря, ця шайба не стала вирішальною, адже в серії булітів "Номад" вирвав перемогу і зберіг за собою друге місце в турнірній таблиці регулярки. А ось "Снігові Барси" йдуть на останньому місці і в поточному сезоні ще жодного разу не виграли.

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хокей воротар

Джерело: Сегодня|Спорт

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