Лукашенку залишили чемпіонат світу з хокею

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) швейцарець Рене Фазель заявив, що організація як і раніше має намір забезпечити спільне проведення чемпіонату світу-2021 в Мінську та Ризі. Турнір запланований в Білорусі і Латвії з 21 травня по 6 червня.

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З цією заявою Рене Фазель виступив після зустрічі в Мінську з Олександром Лукашенком.

"Основним варіантом залишається проведення чемпіонату світу в Мінську і Ризі в 2021 році в умовах, визначених IIHF. Маємо намір це зробити. Наразі інші варіанти не розглядаються", – заявив Фазель, якого цитує офіційний сайт Міжнародної федерації хокею

Олександр Лукашенко і Рене Фазель / Фото: Reuters

"Чому б не спробувати переконати Лукашенка, що він може послати сигнал чемпіонатом світу? А саме що він прагне до діалогу з опозицією. Уявіть, якщо ми зараз скасуємо ЧС в Білорусі – це щось змінить в країні? Звичайно ж, ні", – вважає бос світового хокею

"Найголовніше, білоруський уряд погодився на відкритий і конструктивний діалог з опозицією, щоб вивести чемпіонат світу з хокею з шайбою 2021 року із політичного фокусу і використати спорт як засіб об'єднання людей", – додав Рене Фазель

Але те, що ЧС з хокею відбудеться в Мінську, ще не факт. Остаточне рішення буде прийняте пізніше.

"Зараз наш обов'язок – надати Раді IIHF якомога більше інформації, щоб Рада могла прийняти оптимальне рішення. Це включає в себе комплексну перевірку і оцінку готовності інших країн прийняти цей захід. Ми отримали пропозиції з Данії і ведемо переговори зі Словаччиною", – зауважив Рене Фазель

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Раніше ми писали, що через протести і репресії в Білорусі хокеїсти не хочуть їхати на ЧС до Лукашенка. Збірна Данії заручилася підтримкою сусідів і вимагає перенесення турніру з Білорусі.

"Більшість країн не хочуть брати участь в політичному шоу Лукашенка", – стверджувала раніше білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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