Вратарь пропустил шайбу сразу после вбрасывания: смешное видео

Поединок регулярного чемпионата Казахстана по хоккею между "Снежными Барсами" и "Номадом" (2:3, бул.) ознаменовался курьезным моментом. Вратарь гостей Денис Каратаев пропустил невероятную шайбу сразу после вбрасывания в центральном круге, сообщает Шайба.Kz.

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Одноклубники Каратаева выиграли вбрасывание при счете 2:1, послав шайбу в сторону собственных ворот, однако голкипер, вероятно, еще не включился игру, и проморгал медленно скользящую шайбу. После этого Каратаев еще долго не мог понять, что же произошло, а затем покинул лед и был заменен.

К счастью для самого вратаря, эта шайба не стала решающей, ведь в серии буллитов "Номад" вырвал победу и сохранил за собой второе место в турнирной таблице регулярки. А вот "Снежные Барсы" идут на последнем месте и в текущем сезоне еще ни разу не выиграли.

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