Два голи за 21 секунду: в чемпіонаті України – рекордно швидкий дубль

26-річний білоруський нападник херсонського "Дніпра" Олександр Каракулько зробив найшвидший дубль в історії Української хокейної ліги. У домашньому матчі проти "Білого Барсу" з Білої Церкви, який "Дніпро" виграв з рахунком 9:1, форвард "щук" закинув восьму і дев'яту шайби своєї команди з інтервалом у 21 секунду.

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Таким чином Олександр Каракулько, як повідомляє офіційний сайт УХЛ, перевершив попередній рекорд нинішнього гравця "Маріуполя" Кирила Бондаренка, який свого часу, виступаючи за "Дніпро", двічі вразив ворота суперника за 29 секунд.

Олександр Каракулько / Фото: uhl.com.ua

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Топ-10 найшвидших дублів в історії УХЛ

Олександр Каракулько ("Дніпро") – 21 секунда

Кирило Бондаренко ("Дніпро") – 29 секунд

Віктор Захаров ("Донбас") – 36 секунд

Дмитро Орлов ("Кременчук") – 50 секунд

Ярослав Свищев ("Донбас") – 51 секунда

Олег Шафаренко ("Донбас") – 56 секунд

Володимир Чердак (МХК "Динамо") – 58 секунд

Ілля Декало ("Дніпро") – 1 хвилина і 27 секунд

Богдан Арабов ("Галицькі Леви") – 1 хвилина і 29 секунд

Руслан Максименко (МХК "Динамо") – 1 хвилина і 32 секунди

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Раніше ми розповідали, що масовою бійкою завершилося київське дербі. "Сокіл" зустрічався з "Крижаними Вовками" і ближче до кінця матчу нерви у кількох хокеїстів не витримали, гравці почали з'ясовувати стосунки прямо на льоду.

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