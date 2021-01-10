Воротар "Шахтаря", на якого накинули оком в "Челсі", взявся за вивчення англійської

19-річний голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін, якого називають одним з найяскравіших молодих талантів Європи, взявся за активне вивчення англійської мови. Як заявив молодий воротар, інгліш потрібен як у футболі, так і поза ним.

"Намагаюся вчити англійську. На ноутбуці дивлюся фільми, серіали англійською – "Гру престолів", зараз подобаються "Вікінги". Улюблений персонаж у "Грі престолів" – Джон Сноу".

"Намагаюся вивчати англійську і за допомогою телефону. Є непоганий застосунок. Тепер ходимо з дівчиною до репетитора. Думаю, це важливо не тільки в житті футболіста, а й будь-якої людини", – розповів Анатолій Трубін каналу "Шахтаря" в YouTube.

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Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Раніше ми писали, що воротар "Шахтаря" Трубін потрапив до Збірної світу. Серед партнерів українця у символічній команді найкращих футболістів-2020 віком не старше 19 років опинилися "новий Мессі" Ансу Фаті з "Барселони" і француз Камавінга, який у жовтні забив збірній України на "Стад де Франс".

Також ми розповідали, що воротарем "Шахтаря" зацікавилися гранди європейського футболу. На Трубіна накинули оком "Челсі", "Арсенал" і "Баєр".

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Нагадаємо, завдяки сейвам 19-річного Трубіна "Шахтар" вибив "Інтер" з єврокубків, отримавши перепустку до 1/16 Ліги Європи. Там у другій половині лютого на донеччан чекають дві зустрічі з "Маккабі" Тель-Авів.

Дивіться сейв Трубіна в матчі "Інтер" – "Шахтар" (0:0)

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