Геть з роботи! Тренер "акул" пішов у відставку через неможливість отримати щеплення

44-річний канадський тренер американського клубу НХЛ Сан-Хосе Шаркс Рокі Томпсон став жертвою нових правил найсильнішої хокейної ліги світу

Рокі Томпсон опинився безробітним / Фото: Getty Images

Рокі Томпсон пішов з посади асистента головного тренера хокейного клубу Сан-Хосе Шаркс з незвичної причини.

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Певні медичні протипоказання, які не розкриваються, не дозволяють йому отримати вакцину від COVID-19.

А без вакцинації коуча "акул" не допускають до роботи в НХЛ.

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"Відповідно до нових протоколів ліги мені не дозволено виконувати свої обов'язки в тренерському штабі Шаркс. У мене не буде інших коментарів із цього приводу", – сказав Томпсон, слова якого наводить Toronto Sun

Відзначимо, що в протоколах НХЛ на сезон-2021/2022 з'явився пункт, в якому вказано, що будь-яка людина, чия робота передбачає перебування на відстані менше 3,65 метра від хокеїстів, повинен бути щеплений від COVID-19.

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Раніше ми писали, що через проблеми зі здоров'ям завершив кар'єру найкращий кіпер НХЛ.

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