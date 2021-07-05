Воротар збірної Латвії загинув після попадання в нього феєрверку на честь Дня незалежності США

Хокеїст Матісс Ківленієкс загинув в результаті попадання в нього феєрверку. Спортсмен разом з одноклубниками відзначав День незалежності США

Матісс Ківленієкс загинув в 24 роки. Фото: lhf.lv

Воротар клубу НХЛ Коламбус Блю Джекетс і збірної Латвії з хокею Матісс Ківленієкс помер у віці 24 років. Матісс був вихованцем хокейної школи Пардаугави, грав у воротах збірної Латвії на останньому чемпіонаті світу. Також на його рахунку вісім ігор в НХЛ, повідомляє офіційний сайт Латвійської хокейної федерації.

Читайте також: "Дивлюся на дату народження, а в ній – день смерті". Батько хокеїста – про містику загибелі ярославського Локомотива

Пізніше Коламбус повідомив, що Ківленієкс загинув в результаті нещасного випадку. "До його загибелі привів нещасний випадок – травма голови при падінні. Негайно були викликані медики, але незабаром наступила смерть", – сказано в заяві.

За інформацією Delfi, Ківленієкс і інші гравці Коламбуса взяли участь в урочистостях на честь Дня незалежності США 4 липня. Під час святкування було влаштовано феєрверк, але один зі снарядів виявився бракованим і потрапив в груди хокеїстові, в результаті чого він впав і вдарився головою.