Бездомних годували безкоштовно після виходу Монреаля в фінал Кубка Стенлі

Відомий у минулому хокеїст Жорж Ларак програв суперечку і нагодував 3200 бездомних Монреаля, після того, як клуб вийшов у фінальну серію

Жорж Ларак годував жителів Монреаля / Фото: Instagram

Колишній хокеїст Монреаля Жорж Ларак нагодував 3200 бездомних. А все через програне парі. У квітні 2021 року Ларак побився об заклад з місцевим радіожурналістом, що стане спонсором благодійної акції в разі виходу Канадієнс в фінал Кубка Стенлі.

Монреаль Канадієнс в овертаймі обіграв Вегас Голден Найтс і зіграє у фіналі Кубка Стенлі, де останній раз перемагав в 1993 році

Після виходу Монреаля в вирішальну серію, в акції зголосилися взяти участь 15 ресторанів і 8 благодійних фондів. Вони приготували їжу для понад трьох тисяч людей.

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У фіналі нинішнього розіграшу Кубка Стенлі канадці зіграють з клубом Тампа-Бей Лайтнінг.