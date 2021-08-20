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Найкращий воротар НХЛ завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 серпня, 18:15
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Олімпійський чемпіон та чемпіон світу з хокею швед Хенрік Лундквіст прийняв рішення завершити професійну кар'єру. Лікарі заборонили воротареві виходити на лід
Хенрік Лундквіст
Хенрік Лундквіст / Фото: Инстаграм

Шведський голкіпер Вашингтон Кепіталз Хенрік Лундквіст оголосив про завершення ігрової кар'єри. У січні 2021 року Лундквіст переніс операцію на відкритому серці. Він сподівався повернутися і продовжити свої виступи, але лікарі заборонили йому виходити на лід. Про своє нелегке рішення 39-річний хокеїст повідомив в Instagram.

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"Пора. Останні 30 років свого життя я присвятив хокею. І тепер настав час залишити улюблену гру і почати нову главу. Майбутнє мене хвилює...

Я так багато всього люблю в цій грі: від хвилювання, яке я відчував у вісім років на першому тренуванні, до метеликів в животі, яких я відчував протягом 15 років – кожен раз, коли виходив на лід в найбільшому місті світу.

Хенрік Лундквіст
Хенрік Лундквіст / Фото: Twitter

Спасибі всім тренерам і гравцям, які допомагали мені протягом кар'єри. Спасибі шведському хокею! Від гри в дитинстві в Швеції до виступів за свою країну на світовій арені – це одні з найсильніших моментів гордості для мене.

Спасибі Рейнджерс і Нью-Йорку. Я народжений шведом, але завдяки вам завжди буду відчувати себе жителем Нью-Йорка. Спасибі НХЛ. Ця ліга була всім, про що я мріяв – і навіть більше.

Нарешті спасибі хокею і вболівальникам! Ти дав мені мету в житті, і я любив тебе кожну хвилину! Спасибі всім", – зворушливо написав у Instagram Хенрік Лундквіст.

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Нагадаємо, що шведський голкіпер є переможцем ОІ-2006, а також срібним призером Олімпіади-2014, чемпіоном світу – 2017 і віце-чемпіоном світу – 2004, дворазовим володарем золота чемпіонату Швеції (2003, 2005).

Хенрік Лундквіст
Хенрік Лундквіст / Фото: Twitter

В НХЛ Хенрік виступав за Нью-Йорк Рейнджерс, за який провів 887 матчів. Шведський хокеїст отримував приз найкращому воротареві НХЛ в 2012 році. Також Лундквіст був учасником матчів всіх зірок НХЛ (2009, 2011, 2012, 2018).

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