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Вперше з 2007 року українець був обраний на драфті НХЛ

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 липня, 14:44
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18-річний український хокеїст київського Сокола Артур Чолач обраний на драфті НХЛ під 190-м номером. Представник України вперше був обраний на драфті Національної хокейної ліги з 2007 року!
Артур Чолач выбраний на драфті НХЛ
Артур Чолач выбраний на драфті НХЛ / Фото: УХЛ

Чолач вибрав Вегас Голден Найтс. Клуб був заснований лише в 2017 році, але щорічно грав в плей-офф Кубка Стенлі, а в 2018-му навіть боровся у фіналі, де поступився Вашингтон Кепіталз.

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Останнім українцем, кого вибирали на драфті НХЛ, був Сергій Гайдученко – в 2007 році його під 202-м номером вибрали Флорида Пантерс, але жодного матчу в найсильнішій лізі світу він так і не провів.

Минулий сезон 18-річний Чолач провів у складі Сокола і виграв з командою срібло чемпіонату України. За сезон в національній першості захисник провів 31 матч і закинув 5 шайб.

В тренді

А до повернення в Україну хокеїст виступав за американський юніорський клуб New Jersey Jr. Titans, а також за юнацькі команди ЦСКА.

Раніше ми писали, що хокеїст українського походження заявив, що він гей. 19-річний Люк Прокоп став першим гравцем, який має контракт з клубом НХЛ і публічно оголосив про нетрадиційну орієнтацію.

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